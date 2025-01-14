14 Ocak 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Narin cinayetinde 'halı' detayı!
Narin cinayetinde ’halı’ detayı!

Narin cinayetinde 'halı' detayı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2025 22:19
Tüm Türkiye’nin gözyaşları içinde takip ettiği Narin Güran cinayetinde hatırlayacaksınız Narin’in ölümünün ardından evdeki halıların yıkandığı ortaya çıkmıştı. Jandarma o halılarda cinayet izi sürmek için incelemeye aldı. Halılarda DNA örnekleri olan yerler kesilip, halılar Güran ailesine verildi. Bölüm bölüm kesilerek incelenen halıların görüntüsü de ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken anne Yüksek Güran'ın yastığında farklı bir DNA’a tespit edildi. Köye gelince. Ölüm sessizliği hakim. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin cinayetinde ’halı’ detayı!
Narin cinayetinde ’halı’ detayı!
Narin cinayetinde 'halı' detayı!
İstanbul Baro Başkanı hakkında terör soruşturması!
İstanbul Baro Başkanı hakkında terör soruşturması!
Eser vermeden destek bekleme devri sona ermiştir
“Eser vermeden destek bekleme devri sona ermiştir”
Mescid-i Aksa imamından A Haber’de İsrail’e tepki!
Mescid-i Aksa imamından A Haber'de İsrail'e tepki!
Narin Güran cinayetinde yeni iddialar!
Narin Güran cinayetinde yeni iddialar!
Trakya’da kar ve dondurucu soğuk!
Trakya'da kar ve dondurucu soğuk!
ABD itfaiyesi neden çaresiz kaldı?
ABD itfaiyesi neden çaresiz kaldı?
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar!
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar!
Rıza Akpolat hakkındaki suçlama ne?
Rıza Akpolat hakkındaki suçlama ne?
Yunanistan’dan tansiyonu yükseltecek adım
Yunanistan'dan tansiyonu yükseltecek adım
KAAN’ın ikinci prototipi ilk kez görüldü
KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüldü
İsrail Şam merkeze yaklaşıyor!
İsrail Şam merkeze yaklaşıyor!
Daha Fazla Video Göster