Narin cinayetinde ’halı’ detayı!

Tüm Türkiye’nin gözyaşları içinde takip ettiği Narin Güran cinayetinde hatırlayacaksınız Narin’in ölümünün ardından evdeki halıların yıkandığı ortaya çıkmıştı. Jandarma o halılarda cinayet izi sürmek için incelemeye aldı. Halılarda DNA örnekleri olan yerler kesilip, halılar Güran ailesine verildi. Bölüm bölüm kesilerek incelenen halıların görüntüsü de ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken anne Yüksek Güran'ın yastığında farklı bir DNA’a tespit edildi. Köye gelince. Ölüm sessizliği hakim. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor.

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