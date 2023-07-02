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Mutfak şovundan milyonluk tatile! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim şokunu geceliği 316 bin liralık VIP villada silmeye çalıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2023 10:25
Seçim sürecinde evinin 'mütevazı' mutfağından yayınlar yapıp 'halktan biri' olduğu imajını vermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlarının algı çalışmasından ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek’te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün geçirdi. Villanın bir haftalık ücretinin iki kişi için yaklaşık 2 milyon 216 bin lira olduğu belirtildi.
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