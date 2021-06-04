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Mustafa Sarıgül'den çarpıcı ABD iddiası: Muhalefet ABD'den maddi destek alıyor
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhalefetin ABD'den maddi destek" aldığını öne sürdü, ABD'ye "kime destek veriyorsanız" açıklayın diye çağrısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, seçim öncesi muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri ilişkin skandal sözlere imza atmıştı.