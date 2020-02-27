27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.02.2020

Mustafa Elitaş’ı tehdit eden generaller kimlerdi? |Video

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş oğlu üzerinden tehdit edildiğini ve bu tehdidin Deniz Baykal’a da yapılmış olma ihtimalini geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlarından aktarmıştı. Mustafa Elitaş, kendisini tehdit edenleri ve olayın Deniz Baykal kısmını A Haber Memleket Meselesi programında anlattı.

Mustafa Elitaş, A Haber ekranında yayılnan Memleket Meselesi programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DENİZ BAYKAL ZİHNİNDE KİMLERİN OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARABİLİR"

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş: "Sayın İlker Başbuğ bir televizyon programındaki konuşmasında ; '26 Haziran gecesi çıkan yasada, Kayseri'deki ışık evleri davaları ile Erzincan davalarının önü kesilmiştir.' demişti. Kayseri ışık evleri davasında 3 astsubay ve 4 sivil şahsın gözaltına alınma kararı verilmişti. Fakat Mart 2009'da gözaltına alma kararı çıktığında, kişilerin yurt dışına kaçtığını bilgisi alınmıştı. İlker Başbuğ'un söyledikleri ile ortadaki gerçeklerin arasında çok büyük bir fark vardır. Ek olarak oğlum üzerinden tehdit edilmenin arasından 11 yıl geçti. Kişiler hayatımda ilk kez gördüğümüz şahıslar olması sebebiyle isimlerini hatırlamam mümkün değildir. Bu kişiler ilk kez TBMM'ye gelmişlerdi, daha öncesinden ilişkilerini yüzbaşı ve binbaşı üzerinden kurarlardı. Bu kanun tasarısının kabulünden 11 ay-11 gün sonra Sayın Baykal CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırıldı. Sayın Baykal'ın istifa ettiği gün, 'istifa ediyorum, beni okyanus ötesinden aradılar ve kendilerinin bu işe dahil olmadıklarını ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.' konuşmasını yapmıştı. Sayın Baykal şu anda zihninde kimlerin olduğunu ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İran'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Dışarı çıkmayın!
İran'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Dışarı çıkmayın!
Mustafa Elitaş’ı tehdit eden generaller kimlerdi?
Mustafa Elitaş’ı tehdit eden generaller kimlerdi?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 'HTS kayıtları' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 'HTS kayıtları' tepkisi
Bakan Soylu'dan çakar lamba açıklaması
Bakan Soylu'dan çakar lamba açıklaması
Verdiği sözleri tutmayan İmamoğlu'na bir tepki daha!
Verdiği sözleri tutmayan İmamoğlu'na bir tepki daha!
Koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı?
Koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı?
İdlib'den acı haber! 2 asker şehit oldu
İdlib'den acı haber! 2 asker şehit oldu
Bakan Soylu'dan bekçi düzenlemesi açıklaması
Bakan Soylu'dan bekçi düzenlemesi açıklaması
'Abdullah Gül' tepkisi: Ağzımı açtırmasınlar...
'Abdullah Gül' tepkisi: Ağzımı açtırmasınlar...
Dünya bunu konuşuyor! Virüse rağmen...
Dünya bunu konuşuyor! Virüse rağmen...
Bakan Soylu'dan 'Gezi' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Gezi' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Davutoğlu' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Davutoğlu' açıklaması
Daha Fazla Video Göster