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Murat Kurum çalışmalara başladı: İstanbul’a önemli müjdelerimiz olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 11:06
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Kurum, “Trafik karmaşasının giderildiği İstanbul’u kazandıracağız.” dedi. "Derdimiz İstanbul olacak" ifadelerini kullanan Kurum, "Gençlerimiz bizimle birlikte İstanbul’u yönetecek." şeklinde konuştu.
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