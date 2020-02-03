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03.02.2020

Murat Akgün İdlib'teki saldırıyı yorumladı: Bir kasıt söz konusu

Son dakika haberi; Suriye’nin İdlib şehrinde Beşar Esad rejimi unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu, 4 askerimiz şehit oldu, biri ağır 9 askerimiz de yaralandı. Kalleş saldırıyı canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi. Bu konuda çok uzman olmaya gerek yok diyen Akgün, “Önceden koordine edilmesine rağmen gerekli mercilere Türk askerinin nereden nereye geçeceğinin haber verilmesine rağmen bir saldırı yapılmış. Bunda ayan beyan bir kasıt söz konusudur” şeklinde konuştu. Öte yandan Akgün, bölgedeki son durumu ve yorumladı bundan sonra neler olacağını açıkladı.

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