BİZE ULAŞIN
03.02.2020
Murat Akgün İdlib'teki saldırıyı yorumladı: Bir kasıt söz konusu
Son dakika haberi; Suriye’nin İdlib şehrinde Beşar Esad rejimi unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu, 4 askerimiz şehit oldu, biri ağır 9 askerimiz de yaralandı. Kalleş saldırıyı canlı yayında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi. Bu konuda çok uzman olmaya gerek yok diyen Akgün, “Önceden koordine edilmesine rağmen gerekli mercilere Türk askerinin nereden nereye geçeceğinin haber verilmesine rağmen bir saldırı yapılmış. Bunda ayan beyan bir kasıt söz konusudur” şeklinde konuştu. Öte yandan Akgün, bölgedeki son durumu ve yorumladı bundan sonra neler olacağını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.