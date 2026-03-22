Multimedyada yeni dönem! Trafikte dikkat dağıtan ekranlara son

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlarda kullanılan ses, haberleşme ve multimedya sistemlerine yönelik yeni düzenleme hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen unsurların sıkı denetim altına alınacağını duyurdu. Mevcut kanunun sürücünün görüşünü engellememe ve araç hareket halindeyken dikkat dağıtıcı içeriklerin devre dışı kalması yönünde iki temel şart getirdiğini hatırlatan Çiftçi, özellikle sonradan takılan multimedya sistemlerinin bu kuralları ihlal ederek risk oluşturduğunu vurguladı. Bakanlık kaynaklarına göre, teknik kriterlerin netleşeceği uygulama yönetmeliği üzerinde çalışmalar sürerken, yönetmelik yürürlüğe girene kadar cezai işlem uygulanmayacak.