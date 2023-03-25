Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14'üncü yılı! Yol arkadaşları Yazıcıoğlu’nu anlattı

BBP Eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit İlçesi'nde düzenlenen seçim mitinginden Yozgat Yerköy'e giderken meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Genç yaşta atıldığı siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan, darbe karşıtı söylemleriyle öne çıkan Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 14 yıl geçti. Yol arkadaşları, Yazıcıoğlu'nu anlattı: Sivaslı bir çiftçinin evladı olarak, Anadolu insanının bütün özelliklerini Ankara'ya taşıdı. Onu tanımış olmak, onun arkadaşı olmaktan hep gurur duyduk.