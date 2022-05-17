Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız'ın şüpheli ölümü! Kaza nasıl oldu? A Haber olay yerinde: İşte soru işaretleri

Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti. Yıldız 23 Mayıs'ta Yazıcıoğlu davasında dinlenecekti. Şüpheli ölüm ile ilgili neler konuşuluyor? Talihsiz bir kaza mı yoksa cinayet mi? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları olay yerinden aktardı.

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