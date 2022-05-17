Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız’ın şüpheli ölümü! Kaza nasıl oldu? A Haber olay yerinde: İşte soru işaretleri

Olay nasıl oldu? Gözünüzde canlandırabilmeniz için sizlere anlatacağım. Tam bulunduğum yer olayın gerçekleştiği yer. Araç bizim bulunduğumuz bu düzlük alanda park halinde duruyordu. Neden buradaydı? Birkaç gündür Erol Yıldız görgü tanıklarının ifadesine göre aracının aküsünün bittiğini söylüyordu.