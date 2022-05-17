17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız'ın şüpheli ölümü! Kaza nasıl oldu? A Haber olay yerinde: İşte soru işaretleri

Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız'ın şüpheli ölümü! Kaza nasıl oldu? A Haber olay yerinde: İşte soru işaretleri

Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti. Yıldız 23 Mayıs'ta Yazıcıoğlu davasında dinlenecekti. Şüpheli ölüm ile ilgili neler konuşuluyor? Talihsiz bir kaza mı yoksa cinayet mi? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları olay yerinden aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:11
  • 1
  • 21
Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız’ın şüpheli ölümü! Kaza nasıl oldu? A Haber olay yerinde: İşte soru işaretleri

Kaza, saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız’ın şüpheli ölümü! Kaza nasıl oldu? A Haber olay yerinde: İşte soru işaretleri

Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

  • 3
  • 21
Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız’ın şüpheli ölümü! Kaza nasıl oldu? A Haber olay yerinde: İşte soru işaretleri

Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı. Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan 1'iydi.

  • 4
  • 21
Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız’ın şüpheli ölümü! Kaza nasıl oldu? A Haber olay yerinde: İşte soru işaretleri

ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA

Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.

Şüpheli ölüm ile ilgili neler konuşuluyor? Talihsiz bir kaza mı yoksa cinayet mi? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları olay yerinden aktardı.

  • 5
  • 21
Muhsin Yazıcıoğlu’nun şoförü Erol Yıldız’ın şüpheli ölümü! Kaza nasıl oldu? A Haber olay yerinde: İşte soru işaretleri

Olay nasıl oldu? Gözünüzde canlandırabilmeniz için sizlere anlatacağım. Tam bulunduğum yer olayın gerçekleştiği yer. Araç bizim bulunduğumuz bu düzlük alanda park halinde duruyordu. Neden buradaydı? Birkaç gündür Erol Yıldız görgü tanıklarının ifadesine göre aracının aküsünün bittiğini söylüyordu.