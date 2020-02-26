Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor! FETÖ imamından flaş itiraf... |Video
Hürriyet'te yer alan Nedim Şener'in bugünkü yazısına göre, 1995 yılında Çukurova Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yapan Abdullah Önder, 2004 yılında Elazığ'da görev yaparken FETÖ'ye girdiğini itiraf etti. Önder, 2010-2015 arasında FETÖ'nün Elazığ imamlığını yapan Mehmet Durakoğlu'nun kendisiyle yakından ilgilendiğini ve 2014'te Elazığ'daki avukatların sorumluluğuna getirdiğini söyledi. 2014'ten, teslim olduğu 2 Mayıs 2017 tarihine kadar FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu olduğunu anlattı.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra firari yaşadığını ve örgüt üyesi avukatlarla görüşmeye devam ettiğini anlatan Önder, eşinin de FETÖ'den tutuklanmasıyla 2 Mayıs 2017 günü Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'na teslim olduğunu, 37 gün hapis yattıktan sonra tahliye edildiğini, halen FETÖ davasından yargılandığını anlattı.
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