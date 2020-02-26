Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor! FETÖ imamından flaş itiraf... |Video

Şüpheli bir helikopter kazasında vefat eden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin sır perdesi her geçen gün biraz daha aralanıyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen’in, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın üzerinin örtülmesini talep ettiği ortaya çıktı. Bu önemli bilgi, FETÖ’nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder’in, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadesinde yer aldı. Önder ifadesinde helikopterin üstünde uçan F-16’dan da bahsederken şöyle dedi: “Benim tecrübelerime göre bu hadise tamamen FETÖ/PDY silahı terör örgütünün işidir. Bugüne kadar kimseye güvenemediğim için anlatmadım. Dosyanın yeniden açıldığını medyadan öğrenince bizzat gelip ifade verdim. ByLock yazışmaları ve HTS kayıtları getirilirse doğru söylediğim anlaşılacaktır. Adı geçenler konuşursa olay çözülecektir.”

Hürriyet'te yer alan Nedim Şener'in bugünkü yazısına göre, 1995 yılında Çukurova Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yapan Abdullah Önder, 2004 yılında Elazığ'da görev yaparken FETÖ'ye girdiğini itiraf etti. Önder, 2010-2015 arasında FETÖ'nün Elazığ imamlığını yapan Mehmet Durakoğlu'nun kendisiyle yakından ilgilendiğini ve 2014'te Elazığ'daki avukatların sorumluluğuna getirdiğini söyledi. 2014'ten, teslim olduğu 2 Mayıs 2017 tarihine kadar FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu olduğunu anlattı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra firari yaşadığını ve örgüt üyesi avukatlarla görüşmeye devam ettiğini anlatan Önder, eşinin de FETÖ'den tutuklanmasıyla 2 Mayıs 2017 günü Elazığ Cumhuriyet Savcılığı'na teslim olduğunu, 37 gün hapis yattıktan sonra tahliye edildiğini, halen FETÖ davasından yargılandığını anlattı.