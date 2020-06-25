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Muharrem İnce'ye takipçisinden sosyal medyada zor soru ​|Video

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Giriş: 25.06.2020 22:57
Uzun yıllar fizik öğretmenliği yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, emekli olduktan sonra da fizik problemlerinden kurtulamadı. İnce, bu kez sosyal medyadan kendisine ulaşan bir öğrencinin gönderdiği fizik sorusunu çözdü, çözümü de Twitter hesabından paylaştı.

Emekli fizik öğretmeni olan Muharrem İnce'ye fizikten kaçış yok.

Bir öğrenci Twitter'da paylaştığı soruya Muharrem İnce'yi etiketledi ve "düşünsene bu tweeti Muharrem İnce görüyor ve cevabını atıyor" notunu düştü.

Mesajı gören İnce, öğrencinin gönderdiği soruyu çözdü ve çözümü "fizikten çok uzak kalmışım, sen yine de bir bilene sor" notuyla yine sosyal medyada paylaştı.

İnce'nin, çözüm kağıdının üzerindeki karalamalar ise dikkatli gözlerden kaçmadı.
Muharrem İnce, merak uyandıran karalamanın,
Torunu Meriç Asya'ya ait olduğunu vurguladı..

İnce'nin fizik problemi ile imtihanı twitter'da günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Bazı takipçileri, "adam, final ödevini muharrem ince'ye çözdürdü"
şeklinde esprili yorumlar yaptı.

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