Muharrem İnce'den Levent Gültekin'in iddialarına sert çıktı: Hodri meydan

CHP tarafından fonlanan ve partiye muhalif isimlerin ekrana çıkarılmasının yasak olduğu Halk TV'nin yorumcusu Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "6'lı masayı dağıtmaya çalıştığını" öne sürerek 'iktidardan para alıyor olabileceğini' iddia etti. Muharrem İnce bu iddiaya sert çıktı, "hodri meydan" dedi ve sordu: Ben tüm hesapları getiririm. Peki siz kanalın kimlerden destek aldığını açıklayabilir misiniz?