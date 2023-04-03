03 Nisan 2023, Pazartesi
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Muharrem İnce’den ‘çekil’ baskılarına tepki: CHP bana kumpas kurdu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Muharrem İnce'yi ikna ziyareti yapmıştı. İnce o ziyaret sonrası uğurlama sırasında tavrını net bir şekilde ortaya koydu, eski genel başkanına rakip oldu. 7'li koalisyonda yaşanan oy kaybı endişesi "adaylıktan çekil" baskısının dozunu artırınca İnce isyan etti. Sosyal medya hesabından 4 sayfalık bir açıklama kaleme aldı, "İhale mafyası usulleri kullanılıyor" dedi. Hedefinde Kılıçdaroğlu da vardı.