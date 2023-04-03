03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem İnce’den ‘çekil’ baskılarına tepki: CHP bana kumpas kurdu

Muharrem İnce’den ‘çekil’ baskılarına tepki: CHP bana kumpas kurdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2023 09:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Muharrem İnce'yi ikna ziyareti yapmıştı. İnce o ziyaret sonrası uğurlama sırasında tavrını net bir şekilde ortaya koydu, eski genel başkanına rakip oldu. 7'li koalisyonda yaşanan oy kaybı endişesi "adaylıktan çekil" baskısının dozunu artırınca İnce isyan etti. Sosyal medya hesabından 4 sayfalık bir açıklama kaleme aldı, "İhale mafyası usulleri kullanılıyor" dedi. Hedefinde Kılıçdaroğlu da vardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT’de başvuru aşamaları!
EYT’de başvuru aşamaları!
İYİ Parti’de istifalar devam ediyor! Vehbi Yaşar’dan Meral Akşener’e tepki... Yeni istifaların gelebileceği sinyalini verdi
İYİ Parti'de istifalar devam ediyor! Vehbi Yaşar’dan Meral Akşener’e tepki... Yeni istifaların gelebileceği sinyalini verdi
Deprem bölgesinde seçim hazırlığı!
Deprem bölgesinde seçim hazırlığı!
CHP bana kumpas kurdu
"CHP bana kumpas kurdu"
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi
Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi
Bakan Çavuşoğlu: PKK’ya helikopteri kim verdi?
Bakan Çavuşoğlu: PKK'ya helikopteri kim verdi?
Seccade saygısızlığında yeni perde
Seccade saygısızlığında yeni perde
İYİ Parti liderliği zihnini kaybetmiş
"İYİ Parti liderliği zihnini kaybetmiş"
CHP’nin kanalı Halk TV iyice zıvanadan çıktı!
CHP'nin kanalı Halk TV iyice zıvanadan çıktı!
Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona sert sözler!
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert sözler!
Daha Fazla Video Göster