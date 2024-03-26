26 Mart 2024, Salı
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Muharrem İnce Özgür Özel'e sert sözler: Sen bilmezsin o dönem çıraktın! HDP barajı geçince havalara zıpladın
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında gerginlik yaşandı. Özel 2018 seçimlerinin olduğu geceye ilişkin Muharrem İnce'yi eleştirirken İnce bu sözlere sosyal medyadan sert yanıt verdi. İnce "Bunu, sana 'Çırağım' diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın." ifadelerini kullandı. İnce ayrıca "HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp, havalara zıplayan sen değil miydin?" dedi. İşte detaylar...