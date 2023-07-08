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Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nu fena ti'ye aldı: Geliyorum diyenler pek gelemiyor ama...

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Giriş: 08.07.2023 22:43
Seçimler öncesi CHP ve FETÖ kumpası sonrasında Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce bir vatandaşla telefonla konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı. Telefonda kendisine "geliyorum" diyen vatandaşa, "Geliyorum diyor, geliyorum diyenler pek gelemiyor ama..." şeklinde cevap veren İnce çevresindeki vatandaşları güldürdü. İşte detaylar...
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