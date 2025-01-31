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Muharrem İnce CHP’ye dönüyor! 15 gün içinde CHP rozeti takacak

Muharrem İnce CHP’ye dönüyor! 15 gün içinde CHP rozeti takacak

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 15:06
40 yıl CHP'nin çeşitli kademelerinde siyaset yaptıktan sonra ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye geri dönüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile toplantı yapan Muharrem İnce'nin partiye yeniden katılacağı tarih ise belli oldu. İnce, 15 gün içinde yeniden CHP'li olacak.
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Muharrem İnce CHP’ye dönüyor! 15 gün içinde CHP rozeti takacak
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