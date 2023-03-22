Muharrem İnce: 6'lı koalisyon seçim kazanamaz! Kazansa da yürütemez

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı koalisyonun 14 Mayıs seçimlerini kazanamayacağını, kazansalar da yürütemeyeceklerini ifade etti. 6'lı koalisyonu topa tutan İnce, anlaşmazlıklara vurgu yaparak "Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi’ni nasıl atayacaklar?" şeklinde konuştu.