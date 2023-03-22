22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem İnce: 6'lı koalisyon seçim kazanamaz! Kazansa da yürütemez

Muharrem İnce: 6'lı koalisyon seçim kazanamaz! Kazansa da yürütemez

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2023 00:59
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı koalisyonun 14 Mayıs seçimlerini kazanamayacağını, kazansalar da yürütemeyeceklerini ifade etti. 6'lı koalisyonu topa tutan İnce, anlaşmazlıklara vurgu yaparak "Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi’ni nasıl atayacaklar?" şeklinde konuştu.
6’lı koalisyon seçim kazanamaz
"6'lı koalisyon seçim kazanamaz"
Daşdemir’den Kübra Par’a tepki
Daşdemir’den Kübra Par’a tepki
PKK ile bağını görmezden geldi HDP’yi aklamak istedi
PKK ile bağını görmezden geldi HDP'yi aklamak istedi
TELE1’de Merdan Yanardağ’dan anket manipülasyonu
TELE1'de Merdan Yanardağ'dan anket manipülasyonu
PKK’yı terör örgütü olarak tanıyın
"PKK'yı terör örgütü olarak tanıyın"
HDP’li Türk’ün sözlerine sert eleştiri
HDP'li Türk'ün sözlerine sert eleştiri
Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüştü?
Kılıçdaroğlu HDP ile ne görüştü?
Irak Başbakanı Ankara’da
Irak Başbakanı Ankara'da
72 saatlik krizin İYİ Parti’ye faturası!
72 saatlik krizin İYİ Parti'ye faturası!
HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler
HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler
Başkan Erdoğan’ın adaylık başvurusu
Başkan Erdoğan'ın adaylık başvurusu
HDP’nin tutum belgesinde neler var?
HDP'nin tutum belgesinde neler var?
Daha Fazla Video Göster