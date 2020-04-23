Muhammet Emin Akbaşoğlu: 15 Temmuz 2016'da tarih tekerrür etti |Video

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, saat 14'de başlayacak "Meclis 23 Nisan Özel Oturumu" öncesi A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik'in konuğu oldu. Akbaşoğlu, "Nasıl Mustafa Kemal Paşa kurucu Meclis’in ve bağımsız Türkiye’nin kuruluşunda liderlik ettiyse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye olmasına liderlik etmiştir. Etmektedir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "100. yıl önce bugünkü haleti ruhiyeyi biz bu sabah saat 10'da Meclis Başkanımızın katıldığı törenlerde adeta tekrar yaşadık. 100 yıl önce Meclis-i Mebusan Beşiktaş Fındıklı'daki kendi mekanında milletvekilleri bir araya geldiler. Son Osmanlı Mebusan Meclisi olarak tarihe geçti. O zaman bir Misak-ı Milli bir milli yeminle tam bağımsızlığımıza dönük olarak birlik ve beraberlik yemini edildi. İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanından heyeti temsiliye Ankara'da 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Paşa'nın(Atatürk) önderliğinde toplandı ve buradan ilk kararı Misak-ı Milli'yi tekrarlayarak aldı. O gün milli birlik ve beraberliğimizin neticesinde Cumhuriyeti ilan ettik ve bağımsız Türkiye'ye kavuştuk. O gün Meclis milli mücadelenin karargahı oldu. Bunun başkomutanı Mustafa Kemal Paşa'ydı. Tarih tekerrür etti.

15 TEMMUZ' DA TARİH TEKERRÜR ETTİ

15 Temmuz 2016 yılında da Meclis'imiz darbe ve işgal girişiminde bulunanların vermiş olduğu zararlarla gaziliğini tekrarlamış oldu. O gün Sayın Cumhurbaşkanımız "haydi meydanlara tam bağımsız Türkiye" çağrısında bulununca millet ve devlet el ele vererek o darbe ve işgal girişimini püskürttü. Nasıl Mustafa Kemal Paşa kurucu Meclis'in ve bağımsız Türkiye'nin kuruluşunda liderlik ettiyse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye olmasına liderlik etmiştir." ifadelerini kullandı.