Muhalefette "koltuk savaşları" dönemi! Kim "Kılıçdaroğlu gitsin", kim "kalsın" diyor?

HDP'den "çözülüyoruz" sinyali mi? 28 Mayıs yenilgisi sonrası muhalefeti neler bekliyor? Kurmayları gidiyor, kendi kalıyor mu? CHP'de "değişim makyajı" mı? Kılıçdaroğlu kalıp parti yönetimi istifa ederse ne değişir? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Akademsiyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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