Muhalefette koltuk hesapları! Kılıçdaroğlu ve Akşener'den peş peşe adaylık açıklamaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına İyi Parti'den şimdilik vize çıkmadı. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Kılıçdaroğlun'den peş peşe gelen adaylık sinyali ile ilgili, ''Henüz bir seçim takvimi başlamadı. Cumhurbaşkanı adayı daha sonraki meselemizdir'' yorumunda bulundu. İşte muhalefette yaşanan koltuk hesaplarındaki son durum..

Kılıçdaroğlu bir kez daha adaylık sinyali verdi.

İyi Parti'den ''Bunlmarı konuşmanın zaman değil '' mesajı geldi.

Muhalefette koltuk hesapları şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda bir kez daha ittifak ortaklarına seslendi, adaylık için nabız yokladı.

Akşener, cephesi ise ana muhaleeft liderinden peş peşe gelen adaylık sinyalleri ile ilgili sessizliğini günler sonra bozdu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığınma ittifak ortağından şimdilik vize çıkmadı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de önceki açıklamalarının aksine cumhurbaşkanı adaylığına temkinli yaklaşıyor.