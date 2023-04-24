Muhalefette kafa karışıklığı! HDP’den sürpriz çıkış: Kürt sorununun mimarı CHP’dir

CHP cephesi HDP'den gelen "Öcalan'a ve PKK'lılara af" vaatlerine aylar sonra ilk kez tepki gösterdi. CHP'li Özgür Özel, "Kimseyi serbest bırakmayacağız" derken, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'se "Bütün arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim" diyerek taleplerinden geri adım atmadıklarını vurguladı. Tüm bunlar yaşanırken Ahmet Türk ise Meral Akşener'in HDP'ye alışmaya başladığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu tüm vaatlerine evet diyerek HDP'yi koalisyona dahil etti ama HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. "Kürt sorununun mimarı, CHP'dir" dedi.

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