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Muhalefette adaylık çıkmazı! 6'lı masada adaylık talepleri

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 15:11
Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masa cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çıkmazda. Bir yandan da masanın dışında olan ancak mesajlarıyla ve masaya etkisiyle aslında masanın tam da ortasında olan HDP var. 7 parti, partinin liderleri ve yöneticileri bugüne dek birçok kez adaylık konusunda açıklama yaptı. Açıklamalara bakıldığında işin içinden çıkmak pek kolay görünmüyor. Bir partinin talebini diğer, diğerinin talebini bir diğeri kabul etmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birçok kez adaylık imasında bulundu. En net itiraz ses İYİ Parti'den geldi. Kılıçdaroğlu'na destek Demokrat Parti ve CHP'den geldi. İYİ Parti yöneticileri bir ara Meral Akşener ismini önerdi. HDP hemen itiraz etti. İşte HDP’nin dışardan destek verdiği 6’lı masanın içine düştüğü adaylık çıkmazı…
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