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Muhalefetin sözde soykırıma desteği gündemde! 7’li koalisyonun sözde Ermeni soykırımına bakışı

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 14:21
HDP'li 7'li koalisyon, milli meselelerde hep Türkiye'nin karşısında yer aldı. Onlardan biri de 1915 olaylarıydı. Ermenilerin sözde anma günü 24 Nisan'a yönelik olarak CHP ve ve HDP'li vekillerin soykırım yalanına destek veren açıklamaları yeniden gündeme geldi. Detaylar özel dosya haberimizde...
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