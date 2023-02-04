04 Şubat 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Muhalefet kulisleri yıkılıyor! Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan gizli plan
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık az bir süre kalırken Millet İttifakı içindeki adaylık krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki adaylık gerginliği tırmanırken altılı koalisyonda yaşanan son gelişmeleri Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber'de değerlendirdi. Sayan, Akşener ve İmamoğlu'nun gizli bir planı olduğunu ifade ederken seçimlere yönelik " Bu seçim Avrupa'dan aferin bekleyenlerle, Anadolu'dan aferin bekleyenlerin arasında geçecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...