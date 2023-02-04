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Muhalefet kulisleri yıkılıyor! Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan gizli plan

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Giriş: 04.02.2023 22:40
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık az bir süre kalırken Millet İttifakı içindeki adaylık krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki adaylık gerginliği tırmanırken altılı koalisyonda yaşanan son gelişmeleri Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber'de değerlendirdi. Sayan, Akşener ve İmamoğlu'nun gizli bir planı olduğunu ifade ederken seçimlere yönelik " Bu seçim Avrupa'dan aferin bekleyenlerle, Anadolu'dan aferin bekleyenlerin arasında geçecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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