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Muğla adayları açıklanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2024 13:40
AK Parti Muğla'da ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın açıklamalarda bulundu.
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