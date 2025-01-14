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MSÜ’den teğmenlerle ilgili fotoğraflara yalanlama: İddia ve ithamlar gerçek dışı

MSÜ’den teğmenlerle ilgili fotoğraflara yalanlama: İddia ve ithamlar gerçek dışı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 09:43
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde çekilen ve sosyal medyada yayımlanan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin görüntü ve fotoğrafın, Milli Savunma Üniversitesi Rektörünün talimatıyla çekildiği iddialarına üniversiteden yalanlama geldi. Fotoğraf ve görüntünün kara harp okulu tarafından çekilenlerle ilgisinin olmadığı vurgulandı, "Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.
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MSÜ’den teğmenlerle ilgili fotoğraflara yalanlama: İddia ve ithamlar gerçek dışı
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