14 Ocak 2025, Salı
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MSÜ’den teğmenlerle ilgili fotoğraflara yalanlama: İddia ve ithamlar gerçek dışı
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde çekilen ve sosyal medyada yayımlanan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin görüntü ve fotoğrafın, Milli Savunma Üniversitesi Rektörünün talimatıyla çekildiği iddialarına üniversiteden yalanlama geldi. Fotoğraf ve görüntünün kara harp okulu tarafından çekilenlerle ilgisinin olmadığı vurgulandı, "Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.