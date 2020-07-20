MSB'den videolu Kıbrıs Barış Harekatı mesajı! "Bir gece ansızın..."

“Bir gece ansızın gelebiliriz” parolası ile önceden mesajı verilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü törenlerle anılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Twiter'dan paylaştığı videolu mesaj ile bu kutlu zaferi yad etti. MSB mesajında, "46 yıl önce Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik zulme son vermek, adaya barışı getirmek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtının yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" denildi.