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MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı

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Giriş: 12.08.2020 19:42
Güncelleme:12.08.2020 19:42
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden ‘TurAz Kartalı Tatbikatı'nın son görüntülerini paylaşı. Yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde daha önce tespit edilen yerlere helikopterlerle, tanklarla ve uçaklarla atış yapıldığı görüldü.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Tarihe sığmayan şana, Bayrağa renk veren kana, Ölümden korkmayan cana selam olsun.

Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!" denildi.

MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
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