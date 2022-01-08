08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB'den Sarıkamış şehitleri paylaşımı: Vatan namus için çıkılan yoldan dönülmez

MSB'den Sarıkamış şehitleri paylaşımı: Vatan namus için çıkılan yoldan dönülmez

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2022 19:03
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla hazırladığı videolu mesajında şehitleri andı.Paylaşımda, "Binlerce can sonsuz oldu, acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez... Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan bir videoya yer verildi.

Paylaşımda, "Binlerce can sonsuz oldu, acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez... Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vatan namus için çıkılan yoldan dönülmez
"Vatan namus için çıkılan yoldan dönülmez"
Başkan Erdoğan’dan Karaman’da Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yanıt
Başkan Erdoğan'dan Karaman'da Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
Başkan Erdoğan açıkladı 1 hafta ücretsiz!
Başkan Erdoğan açıkladı 1 hafta ücretsiz!
Avrupa’da İslam karşıtlığı nasıl körükleniyor
Avrupa'da İslam karşıtlığı nasıl körükleniyor
CHP’den inançlı insanlara büyük saygısızlıklar!
CHP'den inançlı insanlara büyük saygısızlıklar!
Akar’dan Kazakistan açıklaması: Desteğe hazırız
Akar'dan Kazakistan açıklaması: Desteğe hazırız
Başkan Erdoğan hızlı treni test etti
Başkan Erdoğan hızlı treni test etti
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Erdoğan’dan TTB’ye TURKOVAC tepkisi
Erdoğan'dan TTB'ye TURKOVAC tepkisi
Başkan Erdoğan Yüksek Hızlı Tren’de
Başkan Erdoğan Yüksek Hızlı Tren'de
İstanbul’da çevre kirliliği!
İstanbul’da çevre kirliliği!
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu’nun teklifine veto!
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'nun teklifine veto!
Daha Fazla Video Göster