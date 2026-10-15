MSB’den Mekke İttifakı mesajı: Suudi Arabistan’a askeri destek tedbirleri görüşüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mekke İttifakı kapsamında üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Bakanlık, Türkiye'nin sağlayabileceği askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürecin Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini bildirdi.