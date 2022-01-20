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MSB'den Mehmetçik paylaşımı! "3450 metrede -17 derece"

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Giriş: 20.01.2022 01:23
Türk askeri dağ taş demeden zorlu bölgelerde düşmana korku salıyor. Kış aylarında ise bu durum değişmiyor. Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından paylaştığı Mehmetçiğin Hakkari Şehit Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi'ndeki görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MSB, Hakkari kırsalında bulunan Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin görüntülerini Twitter'dan paylaştı.



Kısa sürede binlerce beğeni alan videoda 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde eksi 17 derecede görevini yapan Mehmetçik, temizlediği metrelerce kar üstünde devriye geziyor, nöbet tutuyor.

MSB paylaşımında, "Şehit Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi/Hakkari Rakım: 3450 metre, sıcaklık: -17 Derece. Metrelerce kara, dondurucu soğuğa, ayaza ve tipiye rağmen yüreğindeki vatan ve bayrak sevgisiyle içimizi ısıtan kahraman Mehmetçik sağ olsun, var olsun." ifadeleri kullanıldı.

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3450 metrede -17 derece
"3450 metrede -17 derece"
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