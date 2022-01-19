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Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer: Türk SİHA'ları dünyanın en iyisi

Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) ilişkin Hollanda'nın NRC gazetesinde yer alan analizde Bayraktar TB2 için "dünyanın en iyisi" yorumu yapıldı. Dikkat çeken yorum Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer'den geldi. İşte o açıklamalar ve teknoloji haberinin tüm ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.01.2022 18:55 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 18:55
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Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer: Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi

NRC, Türk SİHA'larına ilişkin kapsamlı ve çarpıcı bir analiz yayımladı.

SİHA'ların savunma sanayisindeki rolüne değinilen analizde Türkiye'nin SİHA ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi.

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Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer: Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi

Analizde, SİHA'ların muadillerine oranla daha kaliteli ve hesaplı olmasının yanı sıra operasyonel başarılarına da değinildi. Analizde, Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer'in "Bayraktar TB2 operasyonel açıdan dünyanın en iyisi" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

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Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer: Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi

Analizde Mitzer'in, "Çin yapımı Wing Loong-II SİHA'larının 15 milyon dolara satılırken, daha kaliteli ve güvenilir olan Bayraktar TB2 5 milyon dolar civarında satılıyor" şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

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Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer: Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi

BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Bayraktar TB2'nin birçok ülkeye ihraç edildiği belirtilen analizde, bunun Türk dış politikasına önemli katkı sunduğu kaydedildi.

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Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer: Türk SİHA’ları dünyanın en iyisi

Analizde, Türk SİHA'larının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki başarıları vurgulanırken, Polonya, Ukrayna gibi birçok ülkeye ihracat edildiği aktarıldı.