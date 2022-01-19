Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer: Türk SİHA'ları dünyanın en iyisi

Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) ilişkin Hollanda'nın NRC gazetesinde yer alan analizde Bayraktar TB2 için "dünyanın en iyisi" yorumu yapıldı. Dikkat çeken yorum Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer'den geldi. İşte o açıklamalar ve teknoloji haberinin tüm ayrıntıları...