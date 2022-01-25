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MSB'den Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için paylaşım

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Giriş: 25.01.2022 20:25
Son dakika haberleri... Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için anma töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliğe ilişkin videoya yer verildi.
MSB’den Kore Savaşı’na katılan Türk askerleri için paylaşım
MSB'den Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için paylaşım
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