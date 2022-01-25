25 Ocak 2022, Salı
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MSB'den Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için paylaşım
Son dakika haberleri... Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için anma töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliğe ilişkin videoya yer verildi.