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MSB'den Ermenistan'a sert tepki: Ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıyor!

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Giriş: 11.10.2020 12:48
Güncelleme:11.10.2020 13:05
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor." ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir" denildi.
MSB'den Ermenistan'a sert tepki
MSB'den Ermenistan'a sert tepki
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