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MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 12:15
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirme toplantısıyla ilgili açıklama yapıldı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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