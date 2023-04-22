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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 22.04.2023 12:23
Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanlığı devam eden operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
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