02 Haziran 2022, Perşembe
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MSB: Mehmetçik bizleri gururlandıran Hava Hücum Harekatları icra ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatına” ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlığın görüntülü paylaşımında “Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Harekatları icra ediyor” ifadeleri yer aldı.