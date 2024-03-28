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MSB kaynakları duyurdu: ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor! Masada neler olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 12:17
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kaynaklar, ABD'li bir heyetin yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Görüşmede ABD'nin terör örgütü PKK'ya desteği, F-16 süreci ele alınacak ve güvenlik hassasiyetleri dile getirilecek.
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