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MSB herkesin merak ettiği görüntüleri paylaştı! Türkiye ve Rusya...
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.