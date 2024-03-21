21 Mart 2024, Perşembe
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MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri işte böyle vuruldu
MSB'den yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu." ifadeleri yer aldı.