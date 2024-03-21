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MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri işte böyle vuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 18:38
MSB'den yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu." ifadeleri yer aldı.
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