MSB gece gerçekleştirilen operasyona ait ilk görüntüleri paylaştı | Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB gece gerçekleştirilen operasyona ait ilk görüntüleri "Türk ordusunun çelikten pençeleri her zaman karanlıkları parçalamaya devam edecek..." başlığıyla paylaştı. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu.

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