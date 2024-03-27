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MSB gece gerçekleştirilen operasyona ait ilk görüntüleri paylaştı | Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş: 27.03.2024 19:03
MSB gece gerçekleştirilen operasyona ait ilk görüntüleri "Türk ordusunun çelikten pençeleri her zaman karanlıkları parçalamaya devam edecek..." başlığıyla paylaştı. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu.
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