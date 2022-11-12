MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi." açıklamasını yaptı. Diğer yandan Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı, teröristlerin saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları görüntülendi.