MSB duyurdu: Kırmızı bülten ile aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'den yasa dışı yollar ile ülkeye girmeye çalışan 11 kişinin yakalandığı, bunlardan birinin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve kırmızı bülten ile arandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerken yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, teröristin kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.