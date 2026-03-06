İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası! Hizbullah'tan misilleme hamlesi
Orta Doğu'da savaşın 7. gününde terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırılarını artırdı. Bölgedeki ateş çemberi giderek büyürken İsrail'in yeni bir saldırı dalgası başlatmasının ardından Hizbullah'tan kısa sürede misilleme saldırıları başlatıldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut'ta sıcak gelişmeleri aktarırken İsrail'in saldırılarına Hizbullah'ın yanıt verdiğini ve çatışmaların sürdürüğünü bildirdi.