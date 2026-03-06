İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası! Hizbullah'tan misilleme hamlesi

CANLI YAYIN
Dünyaİsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası!
Dünyaİsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası
DünyaTel Aviv’de sirenler çalıyor! A Haber bölgeden aktarıyor
GündemOrta doğu yeniden ateş çemberinde: ABD-İran geriliminin tarihsel arka planı
GündemBaşkan Erdoğan'dan barış diplomasisi!
Orta Doğu'da savaşın 7. gününde terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırılarını artırdı. Bölgedeki ateş çemberi giderek büyürken İsrail'in yeni bir saldırı dalgası başlatmasının ardından Hizbullah'tan kısa sürede misilleme saldırıları başlatıldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut'ta sıcak gelişmeleri aktarırken İsrail'in saldırılarına Hizbullah'ın yanıt verdiğini ve çatışmaların sürdürüğünü bildirdi.

