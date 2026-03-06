CANLI YAYIN
Orta doğu yeniden ateş çemberinde: ABD-İran geriliminin tarihsel arka planı
ABD’li yetkili: İlk bulgularımıza göre okul saldırısından bizim güçlerimiz sorumlu
İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası! Hizbullah'tan misilleme hamlesi
Tel Aviv’de sirenler çalıyor! A Haber bölgeden aktarıyor
ABD tarafından okula düzenlenen saldırıda 1 öğrenci öldü
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası!

İşgalci İsrail ordusu, Ramazan ayının manevi atmosferini ve İslam âleminin kutsal değerlerini bir kez daha hedef aldı. Lübnan genelinde gün boyu süren bombardıman, Müslümanların iftar sofrasına oturduğu dakikalarda en şiddetli seviyesine ulaştı. Başkent Beyrut’tan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, sivil yerleşim yerleri ve toplanma noktaları yoğun saldırı altında kaldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, saldırılara ilişkin son durumu aktararak, “Günün en şiddetli saldırısı yaşandı. Tam da iftar saatinde İsrail yine saldırılarını yoğunlaştırdı. Dün gece başlayan bombardıman gün boyunca aralıklarla sürdü ancak akşam saatlerinde saldırıların daha da şiddetlendiğini görüyoruz” dedi.

