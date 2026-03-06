CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Orta doğu yeniden ateş çemberinde: ABD-İran geriliminin tarihsel arka planı

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışma eşiğine taşınırken, Orta Doğu’daki dengeleri sarsan gelişmeler bölgeyi bir kez daha ateş çemberine sürükledi. Nükleer tesislere yönelik saldırılar, karşılıklı misillemeler ve yıllardır süren stratejik rekabet krizi yeniden gündemin merkezine taşıdı. A Haber’in özel analiz programı Perspektif, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin tarihsel köklerini ve bölgesel güç mücadelesini kapsamlı bir dosyayla ele aldı.

