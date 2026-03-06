CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tel Aviv’de sirenler çalıyor! A Haber bölgeden aktarıyor

İran ve İsrail arasındaki gerilim en sıcak noktasına ulaştı. Tel Aviv semaları, İran’dan gelmesi beklenen yeni bir füze dalgası nedeniyle siren sesleriyle yankılanırken; bölgedeki askeri hareketlilik zirve yaptı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, canlı yayında saniye saniye yaşanan kaosu aktararak İsrail halkına "Olağanüstü risk altındasınız" uyarılarının yapıldığını bildirdi. Hava savunma sistemlerinin teyakkuza geçtiği bölgede, stratejik tesislerin hasar aldığı ve hava trafiğinin durma noktasına geldiği belirtiliyor.

