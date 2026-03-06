Başkan Erdoğan'dan barış diplomasisi! Liderlerle tek tek görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran’a yönelik saldırıların ardından bölgedeki gerilimin düşürülmesi için dünya liderleriyle telefon diplomasisi yürüttü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler, artan gerilimin küresel etkileri ve diplomatik çözüm yolları ele alındı. Başkan Erdoğan’ın, krizin büyümemesi ve barışın korunması için diyalog ve diplomasi çağrısında bulunduğu bildirildi. Uluslararası İlişkiler UzmanıTolga Sakman, A Haber canlı yayınında bu yoğun diplomasi sürecini ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.