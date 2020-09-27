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MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi!

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Giriş: 27.09.2020 16:34
Güncelleme:27.09.2020 16:41
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
7 terörist etkisiz hale getirildi!
7 terörist etkisiz hale getirildi!
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